Приокский район, , 15:46 — REGNUM Один из подозреваемых в убийстве четырех человек в Нижегородской области 28 февраля уже задержан. Поиск его подельников продолжается. По информации Следственного комитета Нижегородской области, после совершения преступления преступник похитил крупную сумму денег и ценностей.

По версии следствия, подозреваемый в воскресенье, 28 февраля проник в дом в поселке Кудьма Приокского района Нижегородской области.

«Из корыстных побуждений [подозреваемый] напал в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену, причинив потерпевшим ножевые ранения. Затем он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления», — отмечают в СК.

Предположительно, подозреваемый был знаком со своими жертвами, так как работал у них подсобным рабочим.

Нижегородские СМИ, со ссылкой на телеграм-каналы сообщают, что «подозреваемых в преступлении трое». Двое из них, предположительно, мигранты из ближнего зарубежья.