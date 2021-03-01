Уфа, , 15:50 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествия с участием автобуса «НЕФАЗ» произошло в Уфе. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По предварительной информации, днем 1 марта на улице Ульяновых автобус «НЕФАЗ», за рулем которого находился 27-летний водитель, выполнял рейс по маршруту «51А».

В какой-то момент он столкнулся с остановившемся на запрещающий сигнал светофора автомобилем «Renault Sandero». От удара автомобиль наехал на стоящие микроавтобус «Peugeot Boxer» и автомашину ВАЗ-2114.

В итоге, два человека обратились за медицинской помощью. Было установлено, что в микроавтобусе «Peugeot Boxer» не было пассажиров, поскольку он не находился не на маршруте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии в результате ДТП с автогрейдером погибла женщина