Сеул, , 15:57 — REGNUM По состоянию на 1 марта в Южной Корее было зарегистрировано 152 побочные реакции после вакцинации от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, в 76% случаев у пациентов наблюдалась повышенная температура тела (38 градусов по Цельсию или выше). У пациентов также наблюдались мышечная и головные боли.

Тяжелые побочные реакции, среди которых смерть и анафилактический шок, не зарегистрированы.

Напомним, что с 26 по 28 февраля от COVID-19 в Южной Корее вакцинировали 21 177 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 355 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране превысило отметку 90 тыс.