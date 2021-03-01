Сеул, 1 марта, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В сети обнародованы изображения салона нового седана KIA K8. Снимки размещены на странице cars_secrets в социальной сети Instagram.

Cars_secrets / Instagram Снимок интерьера новой модели KIA K8

В компании намерены заменить седаном K8 нынешнюю модель K7. Новинка будет первым автомобилем бренда, для которой будут применяться абсолютно новые дизайнерские разработки.

Автопроизводители снабдили K8 безрамочной радиаторной решёткой с ромбовидной ячейкой и такими же узорами под фарами. На корме машины будет установлен горизонтальный фонарь, разделённый на две части. Также флагманский седан получит новый двухмерный логотип бренда.

Салон автомобиля сможет похвастаться широкоформатной приборкой, совмещённой с медиасистемой. На центральной консоли появится селектор трансмиссии в форме «шайбы».

Ранее компания KIA зарегистрировала в России кроссовер Sorento четвёртого поколения, официальная премьера которого состоялась ещё в октябре прошлого года.

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