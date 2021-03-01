Афины , , 16:21 — REGNUM На следующей неделе либо в ближайшем будущем рынок и общество в Греции постепенно выйдут из локдауна, но это потребует от людей еще большей ответственности. Об этом 1 марта сообщил государственный министр Йоргос Герапетритис в интервью радиостанции «Канал 1».

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По словам министра, уже к лету в стране будет достаточный процент граждан с иммунитетом к COVID-19, если будет нормальный поток поставок вакцин. Начав с предположения, что «накопленная усталость фактически приводит к несоблюдению» ограничений, госминистр заявил, что именно по этой причине меры «гораздо менее эффективны, чем в предыдущие периоды, — что находит отражение в показателях».

Таким образом, хотя Греция уже находится на третьей неделе изоляции, не заметно, чтобы это отразилось на снижении числа случаев заражения, интубации и смерти. По словам министра, это уже не вопрос контроля или репрессий, а «скорее вопрос психологии и совести».

Министр также подчеркнул, что «мы не можем позволить себе оставаться закрытыми — не только по причинам социальной декомпрессии, но и по причинам, связанным с нашими финансами. Наши возможности по поддержке сотрудников и бизнеса истощаются».