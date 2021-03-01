Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 15:41 — REGNUM Организация Somos Red осуждает «Красный Крест» за изгнание африканцев с «Канариас 50», старой заброшенной военной базы в Испании, и требует от правительства их обратного приёма. Об этом пишет испанское издание La Provincia.

Выселение из импровизированного лагеря для мигрантов в Эль-Конфитале и арест некоторых из них Национальной полицией вызвали обвинение со стороны неправительственных организаций и критику правительственной делегации за ее бездействие в условиях растущей напряженности в ряде центров содержания мигрантов, открытых в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария — «Канариас 50» и «Эль Лассо», «Ла Лагуна — Лас Раисес» и «Лас Кантерас».

Группа из более чем тридцати мигрантов, которые были изгнаны с территории заброшенной базы на Ла-Ислета 26 февраля, ночевали на пляже Эль-Конфиталь, в районе, где кемпинг запрещен. Столкнувшись с этой ситуацией, утром в бухте острова Ла-Ислета появились агенты столичной местной полиции, а затем и национальной полиции. Шесть мигрантов, имевших паспорта, были задержаны, а остальные находились в церкви Святого Петра.

Волонтеры и члены Somos Red предоставили еду, воду и одеяла этим мигрантам, которые ночевали два дня на открытом воздухе в дождь и холод. Мигранты покинули территорию, большинство из них были высланы «Красным Крестом» — организацией, которая управляет этим лагерем и которая обратилась в полицию 26 февраля из-за отношения, которое они считали «агрессивным» по отношению к своему персоналу.

Организация Somos Red осудила поведение «Красного Креста», «нанятого правительством Испании для управления лагерем гуманитарной помощи, и что «Красный Крест» довольно далек от ценностей солидарности и гуманитарной помощи, которые они продвигают». Так Somos Red написали в своем заявлении. Организация требует немедленной реадмиссии мигрантов, изгнанных с территории, и требует, чтобы правительственная делегация «приняла меры по этому поводу». Канарское объединение по правам мигрантов также выступило с заявлением, в котором осудило «институциональную бездеятельность» из-за «гуманитарного кризиса» на островах, в котором оказались мигранты, и требует освобождения магрибцев задержанных в Эль-Конфитале, из-за опасений, что они будут репатриированы в свою страну, а также требуют, чтобы их снова поместили в центр.

«Красный Крест» обслуживает в лагере 319 человек, и 26 февраля он приступил к переводу 62 человек в другое место, чтобы установить жилые модули для улучшения условий приема и проведения работ по благоустройству, что привело к ссорам между иммигрантами, а также к «насильственным» и «агрессивным» отношениям, о которых организация сообщила полиции, в результате чего они были изгнаны.

«Красный Крест» указывает, что он пытается выяснить, попросили ли некоторые из людей, которые были на территории «Канариас 50», вернуться, хотя они подчеркнули, что должны обеспечить безопасность всех людей, которые размещены, а также волонтеров, которые обслуживают мигрантов после произошедшей ситуации.