Орел, , 15:41 — REGNUM В Орле после прокурорских проверок обеспечения школьников питанием возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в апреле — мае 2020 года, при организации учащихся школ города наборами пищевых продуктов (сухими пайками), договоры на их поставку были заключены с нарушением законодательства — с одним поставщиком и по завышенной стоимости. В результате пострадали права школьников, а бюджету города был нанесен ущерб в 3,5 млн рублей.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственные органы региона возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура добилась от мэрии Орла выплаты компенсации за питание школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому — речь шла о долге в 2,5 млн рублей перед 167 детьми.