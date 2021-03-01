Москва, , 16:29 — REGNUM Решение постоянных представителей стран — членов ЕС начать оформление санкций против граждан России, причастных к аресту блогера Алексея Навального, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 1 марта в социальной сети Facebook.

«Пусть не переживают так! Как отсидит, так непременно вернём!», — пишет Александр Т.

Многие пользователи призвали руководство России не отмалчиваться и дать жёсткий ответ на подобные действия со стороны Евросоюза.

«Перекройте кран. Они враги, как Украина», — поделилась своим мнением Maya M.

Некоторые комментаторы уверены, что подобные действия можно смело трактовать, как вмешательство во внутренние дела государства.

«Своими санкциями персональными США и Европа пытается давить на должностных лиц. Это можно считать вмешательством в внутреннюю политику России», — считает Юрий Ч.

Другие пользователи упрекнули руководство ЕС в лицемерии и двойных стандартах. Они считают, что в ЕС сложилось предвзятое мнение на счёт Российской Федерации.

«Т.е. за убийство и расчленение журналиста саудитами, их лишили виз, а за посадку преступника — санкции. Интересно, а через какое время у нас Европа вакцину попросит?», — задаётся вопросом Фрося Б.

Напомним, 1 марта РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на источник, согласно которому постоянные представители стран — членов ЕС начали оформление санкций против граждан России, причастных к аресту блогера Алексея Навального.