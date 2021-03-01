Кемерово, , 15:39 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв раскритиковал работу управляющих компаний (УК) из-за плохой уборки снега. Он поручил составить рейтинг лучших и худших УК. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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Уточняется, что из-за некачественной уборкой снега специалисты Госжилинспекции будут переведены на усиленный режим работы, а главы муниципалитетов должны будут лично проверять состояние подведомственных им территорий.

Больше всего нарушений приходится на управляющие компании в Кемерове — ООО «РЭУ-9» и ООО «Мегаполис», в Новокузнецке — МП «Кузнецкий сад» и ООО «Лучший дом», в Киселевске — ООО «УК «Согласие в Киселевске», в Прокопьевске — ООО УК «ЖК», в Белове — ООО «Велес», в Междуреченске — ООО УК «Наш дом», в Мысках — МУП МГО «Томуса».