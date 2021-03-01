Хельсинки, , 15:40 — REGNUM Решение вновь ввести на территории Финляндии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией режим чрезвычайного положения приняли власти страны. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба правительства страны.

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«На пленарном заседании в понедельник, 1 марта, правительство решило, что в стране преобладают исключительные обстоятельства, указанные в статье 3 (5) Закона о готовности к чрезвычайным ситуациям. Постановление вступает в силу немедленно и остается в силе до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такое решение принято в связи с тем, что количество и заболеваемость COVID-19 в Финляндии очень быстро росли с начала февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля стало известно, что Финляндия в марте 2021 года введёт трёхнедельный локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавирусной инфекции в нескольких регионах страны.