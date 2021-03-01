Куала-Лумпур, , 15:38 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин попросил распустить парламент, когда проблема COVID-19 будет решена, сообщает Antara.

«Как я неоднократно подчеркивал, я поддерживаю Закон Альянса и принципы демократии. Если проблема COVID-19 будет решена, я попрошу распустить парламент, чтобы можно было провести выборы», — пояснил Мухиддин Ясин.

Премьер-министр также призвал правительство пока уделить внимание усилиям по предотвращению распространения эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии объявило, что с 1 марта 2021 года в стране откроются школы для учащихся 1-го и 2-го классов, а 8 марта — для учеников 3−6 классов.

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