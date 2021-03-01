Женева, Швейцария, , 15:37 — REGNUM Сегодня, 1 марта, новый руководитель Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала (Нигерия) приступила к выполнению своих обязанностей. В качестве «одного из наивысших приоритетов» на занимаемом посту она назвала успешное завершение переговоров по субсидиям рыболовству.

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При этом по её словам, сделать это нужно «настолько быстро, насколько это возможно», передаёт ТАСС. Она напомнила, что переговоры на эту тему в ВТО ведутся уже 20 лет, и «этого достаточно». Оконджо-Ивеала, выразила надежду, что переговоры удастся завершить в текущем году с учётом того, что на июнь в Казахстане намечена 12-я Министерская конференция ВТО.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатура Нгози Оконджо-Ивеала на пост генерального директора ВТО была утверждена генсоветом Всемирной торговой организации (ВТО) в середине февраля. Оконджо-Ивеала стала первой женщиной и первой африканкой, возглавившей ВТО. Полномочия нынешнего главы ВТО истекают 31 августа 2025 года.

Предшественник Оконджо-Ивеала Роберту Азеведу ушёл в отставку с поста генерального директора Всемирной торговой организации 31 августа 2020 года, ровно за год до истечения срока его полномочий на этом посту. Он пояснил, что это решение было очень нелёгким.