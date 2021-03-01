Москва, , 15:46 — REGNUM Министерство промышленности и торговли РФ не планирует продлевать действие соглашений, сдерживающих отпускную стоимость сахара и подсолнечного масла. Об этом замглавы Минпромторга, статс-секретарь Виктор Евтухов сообщил 1 марта журналистам.

Он напомнил, что соглашения о предельной отпускной стоимости сахара и масла будут действовать ещё месяц, но дальнейшее вмешательство в рыночные отношения не входит в планы министерства. Не хотелось бы продлевать соглашения или распространять их действие на другие товары, добавил Евтухов.

Жёсткое регулирование ломает логистику и цепочки поставок продукции, а это чревато среднесрочными и долгосрочными последствиями. Их нужно просчитывать с точки зрения макроэкономики, пояснил замминистра.

Вместе с тем, по словам Евтухова, нельзя гарантировать, что правительству в будущем не придётся предпринимать подобных действий. Росстат и ФНС зафиксировали стабилизацию цен на сахар и масло.

«Поэтому, повторюсь, сомнительно, чтобы была необходимость соглашения продлевать», — сказал заместитель министра.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, производители и торговые сети заключили соглашение, устанавливающее цены на сахар и масло до 1 апреля 2021 года. Для сахара предельная отпускная и розничная цена составила 36 рублей и 46 рублей за кг соответственно, для подсолнечного масла — 95 рублей за литр и 110 рублей за литр.

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