Одесса, Украина, , 15:44 — REGNUM В Одессе у многих медицинских работников начались проблемы со здоровьем после вакцинации от COVID-19 с использованием индийской вакцины Covishield. Об этом заявила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко во время доклада, сообщило информационное агентство УНИАН.

«[25 февраля] вакцинированы 60 медицинских работников… у 22 вакцинированных наблюдалась реакция в виде повышения температуры — от 37,2 до 38,5 градусов, ухудшение общего состояния… 26 сотрудников больницы по разным причинам отказались от вакцинации», — рассказала она.

Чиновник отметила, что на следующий день прививки делали сотрудникам городской клинической больницы №5 — из 67 человек прививки сделали только 27.

«Есть жалобы на ухудшение здоровья», — добавила Якименко.

По её словам, люди рассчитывали привиться вакциной от компании Pfizer, но когда узнали о поступлении индийского препарата, начали отказываться от вакцинации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов привился индийской вакциной от COVID-19 и заявил, что то же самое сделает президент страны Владимир Зеленский.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Украины может привиться от COVID-19 индийской вакциной — минздрав