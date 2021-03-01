Одесса, Украина, 1 марта 2021, 15:44 — REGNUM В Одессе у многих медицинских работников начались проблемы со здоровьем после вакцинации от COVID-19 с использованием индийской вакцины Covishield. Об этом заявила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко во время доклада, сообщило информационное агентство УНИАН.
Чиновник отметила, что на следующий день прививки делали сотрудникам городской клинической больницы №5 — из 67 человек прививки сделали только 27.
По её словам, люди рассчитывали привиться вакциной от компании Pfizer, но когда узнали о поступлении индийского препарата, начали отказываться от вакцинации.
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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов привился индийской вакциной от COVID-19 и заявил, что то же самое сделает президент страны Владимир Зеленский.
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