Ярославль, , 15:30 — REGNUM Ярославский «Локомотив» провел открытую тренировку для средств массовой информации перед стартом плей-офф Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фрагмент тренировки ХК «Локомотив»

В четвертьфинале Западной конференции «Локомотив» сыграет с финским «Йокеритом». Из-за коронавирусных ограничений в Финляндии все матчи серии состоятся в Ярославле

«Плей-офф — это самое радостное время, ради чего ты работаешь весь год, ждешь эти стыковые игры. Очень приятно играть в такой атмосфере. «Йокерит» — хорошая опытная команда. В том году они преподали нам урок, мы сделали выводы из этого, и в полной боевой готовности будем. Начинается уже совсем другая игра. То, что играем дома, это, я думаю, плюс. Свои болельщики, поддержка трибун — это здорово. Ответственность не будет давать на нас. Мы выходим играть и побеждать в каждом матче. Руководство ставит самые высокие задачи. Кубок, других задач быть не может, — говорит нападающий ярославского «Локомотива» Павел Красковский.

Два форварда ярославской команды пропустят первый раунд плей-офф. Не смогут помочь «Локомотиву» Антон Ландер и Павел Кудрявцев. Стартовым вратарем «Локомотива» будет канадец Эдди Паскуале. Последние матчи регулярного чемпионата КХЛ он пропустил.

Павел Красовский ХК «Локомотив»

«Мне нужен был небольшой отдых. Я сыграл много игр в этом сезоне. Но сейчас я готов. На последних тренировках нужно было загрузить заново ноги, почувствовать шайбу», — сказал журналистам Эдди Паскуале.

Год назад «Локомотив» в четвертьфинале также встречался с «Йокеритом» и уступил в серии со счетом 2:4. Но с тех пор многое изменилось.

«Повзрослели, ментально, психологически стали готовы к победам и большим играм, и стали лучше их проводить. Нужно будет стараться выигрывать силовые единоборства. Если что-то не получается в креативном плане, то все приходит через работу. Вообще, плей-офф — это такое время, когда ты либо выкладываешься на 100 процентов, либо проигрываешь», — говорит капитан ярославского «Локомотива» Владимир Ткачев.

Первый матч в серии состоится 3 марта, еще три игры точно пройдут в «Арене-2000» 5,7 и 9 марта.