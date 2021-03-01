Мадрид, , 15:30 — REGNUM В 2021 году двести испанских компаний перейдут на четырехдневную рабочую неделю в качестве эксперимента. Об этом пишет издание El Correo.

В среднем компании будут получать 250 000 евро, чтобы покрыть расходы на сокращение рабочего времени 3000−6000 рабочих без снижения зарплаты даже на один евро. 32-часовая рабочая неделя станет реальностью для испанских рабочих. Они будут «подопытными кроликами» пилотного проекта, который правительство запустит в течение 2021 года по предложению партии Más País. Партия под руководством Иньиго Эррехона в конце января 2020 года достигла соглашения с исполнительной властью о выделении 50 миллионов евро из европейских фондов для проверки плана внедрения четырехдневной рабочей недели в будущем.

Согласно первоначальной идее Más País, которая сейчас обсуждается с министерством промышленности Испании, этот сокращенный рабочий день, который не повлечет за собой сокращение заработной платы сотрудников, будет внедрен в двухстах компаниях. 50 миллионов из бюджета будут полностью распределены между этими 200 компаниями, а это означает, что каждая из них получит в среднем 250 000 евро в соответствии с проектом, который еще не согласован.

Эти деньги сначала будут направлены на полную компенсацию расходов, связанных с сокращением рабочего дня, либо по причине необходимости нанимать больше работников, либо из-за преобразований, которые они должны начать в области оцифровки для поддержания или даже повышения производительности, поскольку Más País не хочет, чтобы это ложилось финансовым бременем на компании, которые добровольно согласились на участие в эксперименте.

Хотя первоначальная идея заключалась в том, чтобы выделить на это весь планируемый бюджет, Más País признает, что после встречи с заинтересованными компаниями они поняли, что лучше выделить часть этих 50 миллионов на помощь в инновациях или дополнительном найме.

«Каждая компания сможет выбрать то, что ей больше всего подходит», — объясняет Гектор Техеро, руководитель программы от Más País.

В каких компаниях будет запущен этот проект? Как только он будет разработан, руководитель договорится с компаниями, желающими принять участие, и компании зарегистрируются в проекте. По словам депутата Мадридской ассамблеи, эта инициатива вызвала определенный интерес, и уже многие связались с Más País, чтобы выразить свое желание участвовать в этом эксперименте. Техеро объяснил, что их идея состоит в том, чтобы это были малые и средние предприятия, поэтому они установят лимиты так, чтобы в компаниях было минимум шесть рабочих и максимум 200. Цель состоит в том, чтобы сформировать репрезентативную группу, однако инициаторы понимают, что будет легче внедрить этот четырехдневный день в технологических компаниях, консалтинговых компаниях, юридических фирмах или в компаниях, связанных с архитектурой. Тем не менее, они хотят, чтобы гостиничный бизнес также присутствовал, поскольку этот сектор играет важную роль в экономике страны.

Точно так же Más País открыт для каждой компании, которая может выбрать форму сокращения рабочего времени, поскольку для некоторых может быть легко исключить целый рабочий день, в то время как другие предпочтут только его сократить.

Профсоюзы выступают за проект

Инициатива уже находится в стадии реализации, и Más País и министерство промышленности провели первую встречу в начале февраля 2021 года, а в течение марта проведут еще одну встречу для ее завершения. Они намереваются поручить разработку проекта своего рода государственно-частному консорциуму, который объединяет группу независимых экспертов из университетов, представителей профсоюзов и работодателей, а также технических специалистов министерства промышленности. Продолжительность еще не определена, но она будет варьироваться от одного до трех лет, хотя компании могут отказаться от этой длительности, если она им не подходит.

Профсоюзы приветствуют это предложение и соглашаются с Эррехоном в том, что оно ознаменует будущее новой экономики для достижения большей производительности.