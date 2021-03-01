Санкт-Петербург, 1 марта, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубопровода у дома 69 по проспекту Просвещения в Выборгском районе города без отопления остались жители двух многоэтажных домов. Об этом 1 марта сообщили в энергокомпании ГУП «ТЭК СПб».

Группа в vk ДТП и ЧП СПб. В Петербурге из-за прорыва трубы две многоэтажки остались без отопления

Сообщение о технологическом нарушении на теплосети диаметром 159 мм на проспекте Просвещения, 69 поступило специалистам «ТЭК СПб» в 14:10 1 марта. Ремонтно-восстановительная бригада незамедлительно прибыла на место. В 15:00 специалисты локализовали вытекание.

«В данный момент сотрудники предприятия определяются с объемом работ», — уточнили в управлении.

Отметим, что по нормативам на ремонт участка подобного диаметра отводится восемь часов, но специалисты постараются справиться как можно раньше.

«Отопление ограничено в двух жилых зданиях. Горячую воду теплоэнергетики обеспечили по резервной схеме», — отметили в ГУПе.

Отметим, как сообщают очевидцы, фонтан воды в несколько метров образовался на парковочной площадке, где в этот момент стояли две иномарки.