Стерлитамак, Башкирия, , 15:41 — REGNUM Молодой человек спас своего соседа во время пожара в квартире девятиэтажного дома в Башкирии. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщается, что 27 февраля текущего года произошел пожар в ванной комнате квартиры в многоквартирном доме г. Стерлитамака. Во время горения пластикового экрана в жилом помещении возникло сильное задымление.

23-летний молодой мужчина почувствовал запах гари, который шел из квартиры этажом ниже. Когда он спустился на пятый этаж, то услышал сильный кашель соседа, который просил помощи. При этом дверь в квартиру была закрыта. Молодой человек решил воспользоваться противопожарным люком на своем балконе. Через него он вошел в охваченную пожаром квартиру и вынес из нее мужчину 1968 года рождения, который же терял сознание.

Отмечается, что сотрудники МЧС ходатайствуют о награждении молодого человека за проявленные отвагу и мужество, которые он проявил при спасении.

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