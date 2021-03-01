Кемерово, , 15:26 — REGNUM Директором кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) назначен руководитель кемеровской ГРЭС Сергей Пушкин. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.«Также в его полномочия будут входить вопросы развития технической политики СГК», — говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, Сергей Пушкин — профессиональный работник энергетической отрасли. Он окончил Томский политехнический институт по специальности «тепловые электрические станции». Трудовой путь начал с рабочей специальности на Ново-Кемеровской ТЭЦ, затем стал главными инженером предприятия. Также был директором по инвестициям ОАО «Кузбассэнерго» и директором по реализации проектов ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг». С 2015 года возглавил Кемеровскую ГРЭС. В 2016 гду был избран депутатом Совета народных депутатов Кемерова.