Ташкент, , 15:25 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» запустила регулярные авиарейсы по маршруту Ургенч — Стамбул, сообщили в пресс-службе компании.

Рейсы выполняются с 28 марта по воскресеньям. Вылет в 9:30 (7:30 мск), прибытие в Стамбул — в 11:50. Из Турции самолет отправляется в 13:20, прилетает в Ургенч в 19:05 (17:05 мск). Стоимость билета составляет 3,5 млн сумов ($333).

С 3 апреля планируется запустить регулярные авиарейсы Фергана — Стамбул. Минимальная стоимость билета составит 3,6 млн сумов ($342).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля египетская авиакомпания Fly Egypt получила разрешение на выполнение пассажирских авиарейсов в города Узбекистана. Компания запустит регулярные рейсы Каир — Ташкент и Шамр-эль-Шейх — Ташкент.

Читайте также: Из Каира в Ташкент запустят регулярные авиарейсы