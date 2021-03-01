Женева, Швейцария, , 15:30 — REGNUM Очередная, 12-я министерская конференция стран-участниц Всемирной торговой организации (ВТО) состоится в Женеве в конце 2021 года. Об этом 1 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей стран-делегатов конференции.

При этом первоначально данная встреча, проводимая раз в два года, должна была состояться в Казахстане в прошлом году, однако она была отложена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Также отмечается, что глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, который приступил к исполнению своих обязанностей 1 марта, выразил надежду на то, что конференция станет среди прочего площадкой по вопросу об обсуждении реформ высшего апелляционного органа ВТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с новым Генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой.