Афины , , 10:08 — REGNUM Единая политика для островной части Греции, с конкретными инструментами финансирования роста, создается после принятия нового закона об интегрированной морской политике в островных районах. Об этом 1 марта заявил министр судоходства и островной политики Яннис Плакиотакис Афинско-Македонскому информационному агентству.

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Министр подчеркнул, что судоходство относится к числу секторов, которые подвергаются серьезному испытанию пандемией, и целью властей была и остается поддержка моряков, рабочих и предприятий в этом секторе.

Важно максимально смягчить негативные последствия и помочь отрасли восстановиться после того, как пандемия будет побеждена, добавил он.

Он также отметил, что министерство судоходства, разработав комплексную основу для государственного военно-морского образования, приступает к его модернизации. Решительное наблюдение и защита морских границ и значительное укрепление оперативных возможностей портовых властей, добавил министр, стали решающими параметрами для сокращения миграционных потоков в 2020 году.