Нижний Новгород, , 15:24 — REGNUM С 3 марта 2021 года будут возобновлены прямые авиарейсы из аэропорта «Стригино» в Объединенные Арабские Эмираты и в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе главной воздушной гавани Нижегородской области.

Еженедельные полеты в Дубай будет осуществлять авиакомпания «Россия» на авиалайнерах Boeing-737 вместимостью до 189 пассажиров.

Регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью будут выполнять сразу четыре авиаперевозчика: «Nordwind» — начиная с 14 марта, «AZUR» — с 15 марта, «Royal Flight» — с 19 марта и «Red Wings» — с 30 марта.

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