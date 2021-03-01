Челябинск, , 15:23 — REGNUM В Челябинской области ещё несколько человек стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

72-летняя жительница Челябинска перевела звонившим 500 тыс. рублей, а 53-летняя жительница Магнитогорска — 750 тыс. В обоих случаях мошенники выдавали себя за банковских работников.

Также жертвами мошенников стали ещё несколько лиц. Сотрудники полиции ищут виновных и призывают челябинцев проявлять бдительность и не доверять незнакомым людям, и тем более не сообщать им свои данные и данные карты.