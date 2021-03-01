Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM «Зенит» летом может подписать контракт с голкипером «Сочи» Сосланом Джанаевым. Об этом 1 марта сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

Отмечается, что «Зенит» рассматривает вариант с приглашением Джанаева в качестве свободного агента, поскольку в клубе не уверены в продлении контракта с вратарём Андреем Лунёвым.

Джанаев играет за «Сочи» с 2019 года. В текущем сезоне 33-летний вратарь принял участие в 19 матчах чемпионата России, в семи из которых сыграл «на ноль».

Ранее он выступал за «Спартак», «Ростов», «Рубин» и другие клубы.