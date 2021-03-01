Бишкек, , 15:21 — REGNUM По прогнозам аналитиков, уже в ближайшее время стоимость бензина в Киргизии может возрасти еще на 8 сомов (7 рублей). Об этом заявил исполнительный директор ассоциации нефтетрейдеров республики Канат Эшатов на пресс-конференции сегодня, 1 марта.

По его словам, цены на бензин и дизельное топливо в стране растут еженедельно из-за того, что на российском рынке ГСМ сейчас имеется дефицит. А именно Россия является главным поставщиком топлива в Киргизию.

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Также глава ассоциации отметил, что российским производителям выгоднее продавать топливо не в Туркестанский регион, а в страны Прибалтики, поскольку цены на горюче-смазочные материалы там выше.

Для того, чтобы решить проблему непрерывного роста стоимости бензина и дизтоплива, Киргизии нужно полноценно задействовать свои нефтеперерабатывающие заводы и активнее бороться с контрабандой топлива в соседний Таджикистан.

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