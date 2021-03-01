Бишкек, , 15:20 — REGNUM В Киргизии государство не выполняет свои прямые обязательства, прописанные в конституции — большую часть расходов на образование детей вынуждены нести их родители. Об этом заявила член координационного совета при министерстве образования Анара Дауталиева на заседании круглого стола, посвященного закону «Об образовании».

«Родители платят взносы в общественные фонды школ, и на эти деньги приобретаются классные журналы, журналы для кружков, телевизоры, спортинвентарь, реактивы, лампочки, инструменты для уборки пришкольной территории, а также комплектуются пожарные щиты, ремонтируется электросеть, канализация и отопительная система, оплачивается интернет и школьные мероприятия», — пояснила она.

По словам эксперта, родители школьников фактически оплачивают 52 статьи расходов минобразования, а государство — лишь семь. Но власти это никогда и нигде не афишируют.

«Государство выделяет 30 млрд сомов (25,5 млрд рублей), о которых громогласно заявляют в парламенте при утверждении госбюджета. Из них 28 млрд сомов (23,8 млрд рублей) тратят на зарплаты, выплаты в соцфонд и налоги. И лишь 2 млрд сомов (1,7 млрд рублей) остается на нужды и развитие всех 2 240 школ», — сказала она.

Также член координационного совета пожаловалась на то, что руководство школ по требованию чиновников вынуждено заниматься несвойственной работой, за которую им никто не платит — уборкой снега на пришкольной территории и организацией процесса голосования на президентских, парламентских и местных выборах.

«Директора школ — это безголосые руководители, которым нельзя открыто отстаивать свое конституционное право на защиту прав и волеизъявление», — констатировала Дауталиева.