Москва, , 15:19 — REGNUM В Египте в 7 км от аэропорта Хургады в марте 2021 года начнет работу новый новый фешенебельный отель Rixos Premium Magawish 5*. Он будет работать по системе «ультра все включено», сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В отеле есть собственный песчаный пляж, который рассчитан на 410 сьютов и вилл. Больше всего в отеле будет 240 «стандартных» комнат, площадь каждой от 53 до 73 кв. метров.

Также на территории нового отеля будет бесплатный wi-fi, 30 бассейнов, рестораны, спортивный клуб, а также конеферма для занятий конным спортом. Стоимость тура на семь дней — от 196 тыс. руб. на человека.

Как сообщало ИА REGNUM, туристические власти Египта разработали новые правила и стандарты для отелей.

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