Красноярск, , 15:19 — REGNUM В Красноярском крае по горячим следам раскрыто покушение на убийство, совершенное в отношении 30-летней жительницы города Железногорска. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в краевом ГУ МВД.

Полицейские установили личности мужчин, подозреваемых в покушении на убийство.

По данным ведомства, в полицию обратилась пенсионерка. Она рассказала, что её дочь ранили ножом во дворе дома. Скорая помощь госпитализировала потерпевшую в реанимационное отделение в тяжёлом состоянии.

Установлено, что в 2014 году женщина вышла замуж за иностранца (по имеющейся информации — за жителя Турции) и уехала жить к нему на родину. В 2018 году женщина с двумя малолетними детьми вернулась в Россию. Она жила в Железногорске у родителей.

Всё это время иностранец требовал, чтобы жена вернулась. При этом он угрожал ей расправой. Сотрудники угрозыска предположили, что организатором преступления может являться супруг пострадавшей.

Исполнители преступления были установлены в короткие сроки. Ими оказались трое мужчин (двое 30-летних и один 39-летний) — уроженцы бывших союзных республик. Они проживали в той же стране, что и муж потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне предстанет перед судом подозреваемый в участии в организации заказного убийства.

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