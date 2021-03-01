Кишинёв, , 15:39 — REGNUM В больницах Кишинёва осталось всего 12 свободных коек для пациентов с COVID-19. Об этом 1 марта заявила в ходе онлайн-заседания руководителей городской администрации глава управления здравоохранения мэрии молдавской столицы Татьяна Бучарская.

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«Из 1 500 имеющихся мест на данный момент занято 1 488 коек. 72 пациента находятся в очень тяжёлом состоянии, 494 — в тяжёлом, а 875 — в среднем», — сказала Бучарская.

Он добавила, что в Молдавии начался рост темпов распространения коронавируса среди подростков. По словам главы управления, в больницах республики ждут начало вакцинации.

Стоит отметить, что первую партию вакцины от коронавируса привезли в Молдавию 27 февраля. В Кишинёв доставили 21 600 доз вакцины от британской компании AstraZeneca.

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