Каракас, , 15:18 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал «тщательно пересмотреть» все отношения с Испанией в ответ на визит министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалес Лайи на колумбийскую границу с Венесуэлой, чтобы контролировать ситуацию с венесуэльскими мигрантами. Этот визит лидер охарактеризовал как «агрессию и вмешательство» во внутренние дела страны, сообщает El Confidencial.

«Достаточно лицемерия, предупреждаем вас (…). Тот, кто хочет хороших отношений, должен уважать Венесуэлу и относиться к ней хорошо. Давайте приступим к тщательному анализу всех отношений с Испанией на всех уровнях», — сказал Мадуро во время телеобращения. «Мы собираемся тщательно пересмотреть все отношения с Испанией, достаточно агрессии. Мы собираемся решительно ответить на любую агрессию, будь то слово, действие, дипломатическое или политическое», — добавил он.

Мадуро сослался на «двуличие» испанского министра. «Министр поддерживает правительство Колумбии. Мы будем решительно реагировать на любую агрессию», — сказал президент Венесуэлы через несколько часов после того, как министр посетила Колумбию, чтобы узнать о положении венесуэльских мигрантов. «Сегодня министр иностранных дел собирается заявить о поддержке ксенофобской политики Колумбии в отношении Венесуэлы», — сказал Мадуро, обвинивший Аранчу Гонсалес Лайю во «вмешательстве».

«Что министр иностранных дел Испании делает на колумбийско-венесуэльской границе? Вместо того чтобы отправиться в Средиземное море в поисках беженцев и людей, которые бегут из Африки и умирают в Средиземном море. Почему министр иностранных дел Испании вмешивается в дела Венесуэлы?» — заявил Мадуро. «Иди домой, министр Испании, достаточно унижений в отношении Венесуэлы, достаточно лицемерия, злоупотреблений, достаточно позиций двойных стандартов, в пользу колумбийских полувоенных формирований, правительства Колумбии, убийств и массовых убийств», — добавил президент в комментариях, опубликованных на сайте министерства иностранных дел Венесуэлы.

Венесуэльский лидер поинтересовался, почему представитель правительства Испании «не говорит о массовых убийствах тысяч общественных лидеров и правозащитников в Колумбии». «Почему вы едете прямо в Кукуту, чтобы выступить против Венесуэлы? Езжайте в Средиземное море», — заявил Мадуро. Перед этим выступлением министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса описал в социальных сетях встречу доверенных лиц Испании и Колумбии на колумбийско-венесуэльской границе как «неизбежное направление курса Ивана Дуке, чтобы оправдать ресурсы ООН» а так же обвинил Колумбию в содействии «венесуэльской миграции», поддерживая блокаду США.