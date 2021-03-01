Иваново, , 15:17 — REGNUM Суд в Иваново арестовал молодого человека, обвиняемого в нанесении ножевых ранений женщине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 1 марта в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Ивановской области.

По версии следствия, днём 26 февраля 18-летний молодой человек пришел к малознакомой ему женщине в квартиру под видом покупки у нее кошки. Уже в квартире молодой человек нанес женщине многочисленные ножевые ранения. Затем он поджёг квартиру и скрылся, забрав её трёхлетнюю дочь. Девочку он затем высадил на улице, ребенок не пострадал. Женщина госпитализирована.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство». В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что молодой человек является студентом одного из ивановских вузов.

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