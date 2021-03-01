Луганск, 1 марта 2021, 15:17 — REGNUM Автоколонна с гуманитарной помощью Организации Объединённых Наций для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса прибыли на территорию Луганской Народной Республики. Сегодня, 1 марта, три автомобиля гумконвоя пересекли линию соприкосновения в районе пункта пропуска «Луганск — Счастье». Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Мария Ковшарь, передаёт Луганскинформцентр.
Она подчеркнула, что, несмотря на все провокации Украины, ЛНР смогла преодолеть сопротивление Киева, и в результате гуманитарный конвой прибыл в республику.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкую и Луганскую народные Республики продолжают поступать гуманитарные конвои из России. Юбилейный сотый гуманитарный конвой МЧС России посещал Донецк и Луганск в конце ноября 2020 года.
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