Луганск, , 15:17 — REGNUM Автоколонна с гуманитарной помощью Организации Объединённых Наций для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса прибыли на территорию Луганской Народной Республики. Сегодня, 1 марта, три автомобиля гумконвоя пересекли линию соприкосновения в районе пункта пропуска «Луганск — Счастье». Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Мария Ковшарь, передаёт Луганскинформцентр.

«Благодаря твёрдой позиции Луганской Народной Республики гуманитарный груз УВКБ ООН (Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев) заходит на территорию республики через пункт пропуска «Луганск — Счастье», — уточнила Ковшарь.

Она подчеркнула, что, несмотря на все провокации Украины, ЛНР смогла преодолеть сопротивление Киева, и в результате гуманитарный конвой прибыл в республику.

«Возможно, этот шаг откроет возможность международным миссиям прямой доставки гуманитарных грузов в ЛНР и окажет давление на Украину в вопросе согласования всех необходимых параметров для одновременного открытия новых пропускных пунктов: «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое», — подчеркнула пресс-секретарь делегации ЛНР в контактной группе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкую и Луганскую народные Республики продолжают поступать гуманитарные конвои из России. Юбилейный сотый гуманитарный конвой МЧС России посещал Донецк и Луганск в конце ноября 2020 года.

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