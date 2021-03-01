Москва, , 15:18 — REGNUM Кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) в январе 2021 года в России было куплено 47,5 тыс. экземпляров — 50,1% от общего объёма реализации всех машин. При этом реализация таких машин в январе выросла на 0,4%. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за отчетный период в России было продано 94,7 тыс. экземпляров новых машин, что на 4,8% меньше, чем год назад.

Реализация автомобилей В-сегмента (небольшие автомобили, обычно в стиле хэтчбека) в январе текущего года снизилась на 3,9%, до 36,2 тыс. экземпляров. В-сегмент занял 38,2% от общего объёма продаж всех автомобилей в стране. Что же касается оставшихся сегментов, то их доля составляет менее 5%.

Аналитики также отметили, что самое большое падение продаж в январе продемонстрировали автомобили С-сегмента (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс»). Их реализация «просела» на 49,6%.

Напомним, в прошлом году в России самая большая выручка среди новых автомобилей В-сегмента была получена от продаж корейской модели KIA Rio — 82,8 млрд рублей за 87 171 машину.

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