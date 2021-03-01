Москва, , 15:21 — REGNUM Маркировку упакованной воды в России могут ввести в три этапа, такую возможность рассматривает Минпромторг. Об этом заместитель министра промышленности и торговли РФ, статс-секретарь Виктор Евтухов сообщил 1 марта журналистам.

Он отметил, что маркировку воды, как и маркировку молочной продукции, будут вводить по этапам. Минпромторг предлагал в качестве первого этапа маркировку минеральной воды, а вторым — всего остального.

«Бизнес предложил ввести маркировку воды в три этапа, и мы сейчас это обсуждаем», — сказал Евтухов.

Как сообщало иа, эксперимент по маркировке упакованной воды должен был продлиться с апреля 2020 года по март 2021 года, но Минпромторг предложил продлить его до июня. В перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, воду в упаковке включили в феврале текущего года. Это природная и искусственная минеральная вода, а также газированная, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ.

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