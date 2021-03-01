Нижний Новгород, 1 марта 2021, 15:13 — REGNUM Категорически против внедрения системы платных городских парковок высказались 38,9% жителей Нижнего Новгорода, опрошенных специалистами Института проблем социального управления.
Почти столько же, а именно 37,5% участников опроса заявили о том, что относятся к платным парковкам положительно — в той или иной мере.
При этом просто положительно о платных парковках высказались лишь 5,5% нижегородцев.
Остальные же готовы поддержать их повсеместное введение только на определенных условиях:
- если будет хорошая работа общественного транспорта — 6,1%
- если деньги от парковок потратят на ремонт и строительство дорог — 21,4%,
- если будут хорошие «перехватывающие» парковки — 4,5%.
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