Нижний Новгород, , 15:13 — REGNUM Категорически против внедрения системы платных городских парковок высказались 38,9% жителей Нижнего Новгорода, опрошенных специалистами Института проблем социального управления.

Почти столько же, а именно 37,5% участников опроса заявили о том, что относятся к платным парковкам положительно — в той или иной мере.

При этом просто положительно о платных парковках высказались лишь 5,5% нижегородцев.

Остальные же готовы поддержать их повсеместное введение только на определенных условиях:

если будет хорошая работа общественного транспорта — 6,1%

если деньги от парковок потратят на ремонт и строительство дорог — 21,4%,

если будут хорошие «перехватывающие» парковки — 4,5%.

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