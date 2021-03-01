1 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Россия совершила большую ошибку, вступив в Совет Европы. Мы не только не можем провести в СЕ свои идеи — мы даже не можем быть там по-настоящему услышаны. Ошибку пора исправлять. России в Совете Европы будет удобен статус наблюдателя.

Михаил Демурин, , 17:05 — REGNUM Исполнилось 25 лет с момента вступления Российской Федерации в Совет Европы. По этому поводу Генеральный секретарь этой организации Мария Пейчинович-Бурич и министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялись посланиями. Содержание этих посланий даёт хороший повод ещё раз задуматься над тем, чем сегодня является Россия для Совета Европы и Совет Европы — для России, имеют ли такие отношения будущее.

Россия и Европа Иван Шилов © ИА REGNUM

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В письме генсекретаря Совета Европы подчеркивается, что эта организация считает «жизненно важным сотрудничество с Россией в сфере прав человека и демократии». Ну что же, в принципе, сотрудничество, диалог — это хорошо. Но это должно быть равноправное сотрудничество, это должен быть именно диалог. В сегодняшнем качестве России как одного из членов Совета Европы равноправного диалога между нашей страной и СЕ быть не может просто логически: вступил в организацию, следуй её установкам, ориентируйся на её большинство, уважай её правила. Как говорили наши предки, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Поэтому надо хорошо понимать, что, когда Мария Пейчинович-Бурич пишет те слова, которые я привёл выше, она имеет в виду не сотрудничество и не диалог, а лишь вмешательство Совета Европы в эту сферу в России. А вмешиваться в то, как сфера демократии и прав человека работает в Европе, России никто и никогда не позволит.

Между тем в своём послании по тому же поводу наш министр продолжает известные и, честно говоря, давно набившие оскомину сетования в том плане, что Совет Европы, мол, «не обрёл по-настоящему общеевропейские координаты», что «мечта нескольких поколений европейских политиков об «общем доме» от Лиссабона до Владивостока» не стала реальностью. Слова, слова, слова…

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По-моему, очень и очень хорошо, что эта «мечта» западных, да и наших европейцев не стала реальностью: современное культурное лицо Европы никакой притягательной силой не обладает, а её внутренняя и внешняя политика отвратительны.

Удивляюсь, откуда у нашего министра берётся надежда на то, что Совет Европы «способен сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер, не становиться заложником блоковых подходов и мышления, работать без двойных стандартов в интересах всех стран континента»? Кто ему такое внушает?

Неужели Сергей Лавров сам и особенно те, кто непосредственно ведёт в МИДе тематику Совета Европы, всё ещё ждут, что эта организация будет «надлежащим образом» реагировать на «дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии», выступит против «исторического ревизионизма и возвеличивания пособников нацистов»? Да она же давно и последовательно все эти нарушения покрывает, и никакие попытки России что-либо изменить в этом плане никакого результата не дают! Не покрывал бы их Совет Европы, боролся бы с ними, не были бы они, как отмечает сам министр Лавров, массовыми и долгосрочными.

Устав Совета Европы и в прямом, и в переносном смысле написан Европейским Союзом. В этой организации её старые члены действительно ведут между собой диалог о том, как им развивать сферу условной «демократии» и прав человека, а также культуры, здравоохранения, искусственного интеллекта в Европе. Но больше — о том, как навязывать свои стандарты другим. Европа для них — это Западная Европа. Новых членов, пришедших из Восточной Европы, они приучают к этим своим стандартам и правилам. И жёстко требуют их соблюдения.

Россия совершила ошибку, что в 1990-е годы вступила в Совет Европы. Понятно, что тогда это была просто демонстрация преданности Западу. Похоже, что никто в руководстве нашей страны тогда не задумывался над тем, что Россия в Совете Европы никогда не то что свои идеи провести не сможет, но даже по-настоящему (помимо подтверждений благонадёжности) услышана не будет. Если речь не идёт о жестах лояльности, то наша неизменная роль в Совете Европы — либо быть объектом враждебности и нападок, либо играть роль «оскорблённого в лучших чувствах» европейца, которого «не поняли» (что и подтвердило послание Сергея Лаврова). Но европейцы всё прекрасно понимают. И то, что мы для них не европейцы, — особенно. Просто держать нас за европейцев им удобнее. И их «пятой колонне» в России так тоже удобнее работать.

Совет Европы Council of Europe

А между тем объективно мы действительно не европейцы. И Россия — это не Европа. Тем более — не Европа в её современном понимании. Россия — это Россия.

Точно так же надо всегда держать в уме, что и Совет Европы — это не Европа и даже не инструмент нашего сотрудничества с Европой. Скорее, он инструмент нашего разобщения с Европой. А для содержательного и взаимно полезного общения, реального сотрудничества есть большое число других путей.

Подводя итог: политическую ошибку 1990-х годов надо исправлять. России в Совете Европы удобен лишь статус наблюдателя — такой же, как у США. Чем быстрее мы всё поставим на нужные места, тем лучше.