Киев, , 15:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может привиться от COVID-19 индийской вакциной Covishield. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 1 марта во время брифинга.

«Я и президент Владимир Зеленский публично вакцинируемся против коронавируса препаратом Covishield», — сказал он.

Степанов добавил, что таким образом власти Украины хотят снять все вопросы о качестве данной вакцины.

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Позже министр здравоохранения Украины публично сделал прививку от COVID-19. На вопрос журналистов о самочувствии, он отметил, что чувствует себя лучше, чем до вакцинации.

Напомним, ранее стало известно о случаях отказа украинских медиков от использования индийской вакцины Covishield.

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