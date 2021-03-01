Пальма-де-Майорка, Испания, , 15:12 — REGNUM Жители восьми автономных сообществ Испании смогут поехать на Балеарские острова без предъявления отрицательного результата ПЦР-теста. Об этом пишет испанское издание Última Hora.

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То же самое с 1 марта произойдет с приезжающими из других европейских стран, где совокупная частота случаев за 14 дней находится ниже 150. Министерство здравоохранения Испании каждые 15 дней проверяет эпидемиологическую ситуацию в автономных сообществах и странах для принятия сохранения ограничений.

Данные, опубликованные министерством 26 февраля, подтверждают, что восемь автономных сообществ находятся на эпидемиологическом уровне ниже порога в 150 случаев, поэтому приезжающие с этих территорий смогут путешествовать без наличия отрицательного теста. До сих пор только Канарские острова были в этом списке, однако теперь в этот список добавятся Кантабрия (151 случай на 100 000 жителей на 26 февраля); Кастилия-Ла-Манча (120); Валенсия (139); Эстремадура (69); Наварра (139); Мурсия (115) и Ла-Риоха (104).

Приезжающие из Германии пока будут единственными из жителей европейских стран, кто сможет въехать на острова без необходимости предъявления отрицательного ПЦР-теста. Заболеваемость в этой стране составляет 126 случаев на 100 000 жителей. В Великобритании заболеваемость составляет 234 случая. Во Франции — 418 случаев, в Нидерландах — 324 случая.

Открытие для прибытия туристов без отрицательного ПЦР-теста происходит в тот момент, когда правительство Испании начинает процесс небольшого послабления ограничений с разрешением открывать террасы гостиниц и кафе до 17:00. Парадокс заключается в том, что при сохранении жестких ограничений приезжающие из автономных сообществ, уровень заболеваемости в которых хуже, чем на Балеарских островах, могут прибыть без необходимости представлять тест, подтверждающий, что они не заразились коронавирусом.

Министерство здравоохранения Испании размышляет над тем, что можно сделать, потому что правительство всегда считало, что контроль в портах и аэропортах имеет жизненно важное значение для предотвращения распространения вируса. Одним из направлений, по которым работает министерство — это возможность снижения показателя заболеваемости со 150, но поскольку это мера, затрагивающая все автономные сообщества, министерство должно принять правильное решение.

Министр туризма Балеарскиз островов Яго Негеруэла затронул этот вопрос после заседания правительственного совета 22 февраля. Он подтвердил, что возможность введения дополнительных ограничений для приезжающих должна быть проанализирована Межтерриториальной комиссией по здравоохранению, и настаивал на важности сохранения контроля в портах и аэропортах.

Вакцинация снижает случаи в домах престарелых: активных случаев всего два

Процесс вакцинации оказал очень положительное влияние на дома престарелых, где зарегистрированы только два положительных случая. Дома престарелых и пансионаты больше всего пострадали от пандемии, поскольку пенсионеры находятся в группе риска, и таким образом в них было зарегистрировано 259 смертей. В отделение интенсивной терапии госпитализировано 50 человек, что составляет менее половины показателя месяца назад, а количество госпитализированных составляет 98 человек. По состоянию на 28 февраля в общем было введено 68 1092 вакцины, и 22 385 граждан Балеарских островов уже прошли полную иммунизацию.