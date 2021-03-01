Москва, , 15:17 — REGNUM Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин подтвердил кончину экс-участницы коллектива Анны Кастельянос. Он написал об этом 1 марта на своей странице в соцсети Instagram.

«Не стало хорошего человека… С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big», — говорится в сообщении Прусикина.

Также он отметил, что у Анны Кастельянос было больше, чем во всех остальных участниках группы жизненной энергии и силы, однако судьба распорядилась по-другому.

«Для меня она всегда жива!», — заключил лидер Little Big.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеведущая Дана Борисова рассказала о том, какое впечатление на нее произвела экс-участница музыкальной группы Little Big Анна Кастельянос, которую ранее обнаружили мертвой в Санкт-Петербурге.

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