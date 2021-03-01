Джакарта, , 15:11 — REGNUM В полиции Индонезии заявили об аресте на Восточной Яве 12 подозреваемых в терроризме, которые подготовили бункер для сборки оружия и самодельных бомб, сообщает CNN Indonesia.

По данным полиции, подозреваемые проводили мероприятия, обучались самообороне, а также спроектировали бункер для производства оружия и самодельных бомб.

В полиции считают, что группа готовилась к террористической атаке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в индонезийской ассоциации врачей заявили, что от коронавируса в стране скончались 325 врачей.

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