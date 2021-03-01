Тверь, , 15:14 — REGNUM Убийство беременной лосихи в Тверской области, которое браконьеры засняли на видео и выложили в соцсети, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 1 марта в социальной сети Facebook.

«Даже смотреть не могу. Если я такое посмотрю, мне потом 10 лет такое будет перед глазами стоять. Страшнее человека зверя нет», — написала Марина Л.

Многие пользователи оказались в шоке от увиденного. Они считают, что это не обычная охота с целью добыть мясо для пропитания, а жесткое намеренное убийство животного.

«Мое мнение: За тяжкое преступление против детей, животных, инвалидов и граждан старше 75 лет надо опять и срочно ввести смертную казнь. Или химическую кастрацию/стерилизацию, клеймо на лице и пожизненную работу в лагере без возможности видеться с семьёй и близким. Моё мнение», — поделился Nikita R.

Некоторые комментаторы считают показательным то, что здоровые люди никогда бы не выложили такое видео в интернет.

«А я вообще не понимаю, зачем это выкладывать в сеть. А потом дети будут так делать. Эта съёмка, годная для суда и следствия, но никак не для нормальных людей», — считает Татьяна В.

Некоторые пользователи предположили, что распространение такого видео основывается на безнаказанности этих браконьеров.

«Если они не побоялись выложить это в интернет, то они настолько уверены в своей безнаказанности, что ничего не боятся», — пишет Татьяна Н.

Напомним, 28 февраля телеканал «Москва 24» опубликовал сюжет о том, что в Тверской области браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео.