Алма-Ата, Казахстан, , 15:07 — REGNUM Между аэропортами Алма-Аты и Бишкека возобновили регулярные пассажирские авиарейсы. Об этом сообщили на странице алма-атинского аэропорта в Facebook.

Для посадки на самолет необходимо предъявить тест с отрицательным результатом на коронавирус. В аэропорту Алма-Аты отметили, что в апреле 2021 года планируется возобновить рейсы до Киева.

Количество авиарейсов Алма-Ата — Москва увеличено до двух раз в неделю. Пассажирам рекомендовали проконсультироваться о правилах въезда в ту или иную страну.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы авиакомпаний Казахстана в январе 2021 года составили 19,6 млрд тенге ($47,2 млн), что на 40,8% меньше, чем в январе 2020 года.