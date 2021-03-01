Загреб, , 15:06 — REGNUM Чистые убытки хорватской авиакомпании Croatia Airlines в 2020 году составили 47,3 миллиона евро, что более чем в четыре раза превышает убыток, зафиксированный в 2019 году.

Увеличение чистого убытка по сравнению с 2019 годом является прямым следствием снижения спроса на услуги воздушного транспорта в контексте пандемии коронавируса, что привело к снижению пропускной способности и сокращению пассажирских и грузовых перевозок, говорится в сообщении авиакомпании Croatia Airlines.

Количество рейсов сократилось в прошлом году на 54 процента, или 15,38 тысячи рейсов, а количество перевезенных пассажиров — на 72 процента, или 1,56 миллиона пассажиров.

Снижение спроса привело к снижению доходов от пассажирских перевозок более чем на 140,1 миллиона евро или 70 процентов по сравнению с 2019 годом.

Объем грузовых перевозок упал на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 693 тонны грузов, что привело к снижению доходов на 396 000 евро, или на 26 процентов.