Гаага, Нидерланды, , 15:05 — REGNUM Правительство Нидерландов продолжает переговоры с Россией о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом пресс-секретарь голландского минфина Ремко Раус сообщил 1 марта ТАСС.

«Переговоры продолжаются», — заявил Раус и добавил, что никакой новой информации о ходе переговоров пока нет.

Так представитель голландского министерства финансов прокомментировал февральские заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина о жёсткой позиции Москвы в данном вопросе и о том, что возможна даже денонсация соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Минфин России отверг предложение Нидерландов по налоговому соглашению. В министерстве пояснили, что инициатива Гааги создавала угрозу дальнейшего оттока капиталов из России при минимальной ответственности. Потому российским властям пришлось запустить процедуру выхода из договора.

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