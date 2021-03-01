Кемерово, , 15:05 — REGNUM В Кемеровской области с сегодняшнего дня, 1 марта, запрещены все виды охоты. Об этом сообщила пресс-служба департамента по охране объектов животного мира региона.

Уточняется, что запрет на охоту на все виды охотничьих животных действует с 1 марта по 4 апреля.

Отмечается, что ограничение временное и проводится ежегодно для сохранения популяции диких животных.

В это время сотрудники департамента совместно с представителями Гостехнадзора и полиции будут выявлять нарушителей. За нарушение предусмотрен административный штраф в размере от 500 руб. до 4 тыс. руб. как с конфискацией орудий охоты, так и без, либо лишение права на охоту до двух лет. Если браконьер успел добыть животное, то предусмотрено уже уголовное наказание, а штраф может вырасти до миллиона рублей.