Севастополь, , 15:04 — REGNUM Вода в водозабор на реке Бельбек в Севастополе поступит вечером 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам аппаратного совещаний. Полностью пусконаладочные работы на водозаборе планируется запустить в марте.

«Все по графику: по электрической части пусконаладочные работы проведены на выходных. Сегодня объект на реке Бельбек запускаем в опытную эксплуатацию. Параллельно заканчиваем благоустройство прилегающей территории, промываем трубопроводы. Вся технологическая схема собрана. Сегодня вечером даем воду в трубу», — сообщил заместитель губернатора города Николай Жигулин.

Создание гидротехнических сооружений на реке Бельбек с водоочистными сооружениями, водопроводными насосными станциями и ковшовым водозабором предполагает переброску паводковых вод в Днепровский водовод, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство сооружений ведут специалисты Министерства обороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект строительства водозабора на реке Бельбек является одним из двух основных при решении вопроса водообеспечения Севастополя.

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