Тбилиси, , 15:05 — REGNUM Первая партия вакцины от COVID-19 должна прийти в Грузию в течение ближайших двух или трёх недель. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба правительства, 1 марта выступила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге.

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«На этой неделе мы завершаем перевод денег за поставку первой партии. Сколько там будет доз, пока не уточняется. Согласно плану, в первую очередь вакцинацию пройдет медицинский персонал», — сказала Габуния.

Она отметила, что ожидается поставка вакцины, которую разработала британская фармацевтическая компания AstraZeneca.

Напомним, ранее в минздраве Грузии сообщили, что вакцинация в стране начнется в во второй половине февраля. Потом в министерстве эту дату перенесли на начало марта.

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