Екатеринбург, , 15:05 — REGNUM Решение об отставке генерального директора Свердловской киностудии Михаила Чурбанова пока не принималось. Об этом заявил сам Чурбанов журналистам.

Как передаёт «Новый день», Чурбанова попросили подтвердить или опровергнуть слухи о возможном уходе с должности. Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова раскритиковала качество продукции, производимой киностудией.

«Пока решение не принято, значит, комментировать нечего», — заявил генеральный директор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге отложили из-за пандемии кинофестиваль «Герои большой страны».

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