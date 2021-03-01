Москва, , 15:02 — REGNUM В немецкой газовой и нефтяной компании Wintershall Dea выразили надежду, что газопровод «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию как можно быстрее. Об этом 1 марта заявил член правления Wintershall Dea Тило Виланд.

«Мы надеемся, что он будет завершен и введен в эксплуатацию как можно быстрее», — сказал он в ходе дискуссии, организованной международным дискуссионным клубом «Валдай».

Он добавил, что этот газопровод необходим для Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что «Северный поток — 2» продолжит сталкиваться «с грубым незаконным давлением со стороны США», в то время как Москва предпринимает шаги для последовательного завершения проекта.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии.